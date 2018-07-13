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Знаменитый голливудский актер, прилетевший в Украину, рассказал «ФАКТАМ» о своей диете
Сегодня в Одессу прилетел голливудский актер, брат Джулии Робертс Эрик Робертс. Он стал звездным гостем девятого международного кинофестиваля. Робертс прилетел в сопровождении своего продюсера. Популярный актер поселился в одном из роскошных отелей в самом центре Одессы, одна ночь в котором стоит 20 тысяч гривен! Робертс, сыгравший более 500 ролей в кино, сегодня чаще снимается на телевидении. Это уже не первый его приезд в Украину. В 2006 году Эрик провел в Киеве несколько недель, снимаясь в украинской картине «Аврора».
В первый же день приезда в Одессу Эрик Робертс встретился с журналистом «ФАКТОВ». Звезда был в прекрасном расположении духа. С удовольствием пил капучино, попросив принести ему блюдечко с медом.
— Не каждый может стать режиссером, — сказал «ФАКТАМ» Эрик Робертс. — В большинстве случаев такие люди — лидеры, не командные игроки, те, кто предпочитает принимать решения самостоятельно. Дело актера — прислушаться к мнению режиссера или нет. От этого зависит конечный результат. Мне повезло как актеру — я стал известен в достаточно юном возрасте. Дебютировал в кино в 20 лет, сыграв в популярной мыльной опере «Мир иной».
* Эрик Робертс поселился в одном из роскошных отелей в самом центре Одессы
Голливудский актер прекрасно выглядит. И объясняет это тем, что каждый день занимается спортом и придерживается белковой диеты.
— Даже если я нахожусь на съемках, занимаюсь спортом, — сказал Робертс. - Еще очень важно, что ты вливаешь в свой организм: уже много лет я не пью ни грамма алкоголя. Иногда позволяю себе немного кофе. В основном предпочитаю зеленый чай. И обязательно с медом.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”