Знаменитый голливудский актер, прилетевший в Украину, рассказал «ФАКТАМ» о своей диете

Стиль жизни

Сегодня в Одессу прилетел голливудский актер, брат Джулии Робертс Эрик Робертс. Он стал звездным гостем девятого международного кинофестиваля. Робертс прилетел в сопровождении своего продюсера. Популярный актер поселился в одном из роскошных отелей в самом центре Одессы, одна ночь в котором стоит 20 тысяч гривен! Робертс, сыгравший более 500 ролей в кино, сегодня чаще снимается на телевидении. Это уже не первый его приезд в Украину. В 2006 году Эрик провел в Киеве несколько недель, снимаясь в украинской картине «Аврора».

В первый же день приезда в Одессу Эрик Робертс встретился с журналистом «ФАКТОВ». Звезда был в прекрасном расположении духа. С удовольствием пил капучино, попросив принести ему блюдечко с медом.

— Не каждый может стать режиссером, — сказал «ФАКТАМ» Эрик Робертс. — В большинстве случаев такие люди — лидеры, не командные игроки, те, кто предпочитает принимать решения самостоятельно. Дело актера — прислушаться к мнению режиссера или нет. От этого зависит конечный результат. Мне повезло как актеру — я стал известен в достаточно юном возрасте. Дебютировал в кино в 20 лет, сыграв в популярной мыльной опере «Мир иной».



* Эрик Робертс поселился в одном из роскошных отелей в самом центре Одессы

Голливудский актер прекрасно выглядит. И объясняет это тем, что каждый день занимается спортом и придерживается белковой диеты.

— Даже если я нахожусь на съемках, занимаюсь спортом, — сказал Робертс. - Еще очень важно, что ты вливаешь в свой организм: уже много лет я не пью ни грамма алкоголя. Иногда позволяю себе немного кофе. В основном предпочитаю зеленый чай. И обязательно с медом.