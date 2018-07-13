Жительница России украла возле магазина… Неймара (видео)

Спорт

Забавный случай произошел в Череповце: одна из жительниц российского города, выйдя из магазина, подошла к ростовой фигуре футболиста сборной Бразилии Неймара, но вместо традиционной в таких случаях фотографии… взяла фигуру под мышку и быстрым шагом удалилась.

Жительница Череповца зачем-то украла из магазина ростовую фигуру бразильского футболиста.



Этой ночью Неймар впервые в жизни не симулировал боль. pic.twitter.com/sGzkHYyAPX — Breaking Mash (@BreakingMash) 12 июля 2018 г.

Отмечу, что в Череповце матчи ЧМ-2018 не проводились (до ближайшего города, принимавшего поединки мундиаля, почти 500 километров), поэтому женщина, видимо, хоть таким образом решила стать причастной к столь значимому спортивному событию.

Напомню, что сборная Бразилии неудачно выступила на ЧМ-2018, уступив в четвертьфинале Бельгии (1:2), а сам Неймар запомнился на матчах мундиаля в первую очередь не своей игрой, а частыми падениями и симуляциями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики «горячо» встретили на родине сборную Бразилии по футболу.