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Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью? (фото, видео)
Полиция продолжает расследовать обстоятельства пожара в столичном хостеле на улице Кибальчича, в результате которого пострадали шесть человек. По основной версии правоохранителей пожар устроил один из постояльцев.
«Этот мужчина жил в хостеле длительное время. 15 июля вечером он напился и повздорил с другими постояльцами. Потом неожиданно вылил на себя канистру бензина и чиркнул спичкой. Уже загоревшись, он начал кататься по полу, из-за чего огонь быстро распространился по помещению. На двух женщинах и трех мужчинах загорелась одежда, но они успели выбежать на улицу. Сейчас все шестеро постояльцев сгоревшего хостела в больнице. У них ожоги разной степени тяжести, но угрозы жизни нет ни у кого, включая мужчину, поджегшего себя», — рассказала временно исполняющая обязанности пресс-офицера столичной полиции Яна Неруш.
По информации ГСЧС Киева, деревянная надстройка над отделением «Укрпочты», использовавшаяся, как хостел, сгорела дотла. Огнем была охвачена площадь в сто квадратных метров.
Как стало известно «ФАКТАМ» от источника в правоохранительных органах, виновник пожара скорее всего хотел покончить жизнь самоубийством на глазах у остальных постояльцев. Причины возможного суицида пока неизвестны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве сгорело здание бывшего детского сада.
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