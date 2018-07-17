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Заряженный гранатомет был направлен на кафе: подробности резонансного ЧП на Закарпатье
17 июля около восьми утра жители села Нересница Тячевского района обнаружили на местном стадионе… установленный на треноге ручной противотанковый гранатомет (РПГ) «Муха», готовый к выстрелу. Об опасной находке сразу же сообщили в полицию.
«Прибывшие на вызов сотрудники Дубовского отделения полиции действительно обнаружили оружие на местном стадионе. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, которые устанавливают происхождение оружия, а также цель, с которой его принесли на стадион», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Закарпатского областного главка Нацполиции Украины.
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В то же время местный активист Роман Келемен написал в Facebook, что гранатомет был нацелен на ресторан одного из зажиточных жителей села, который сейчас работает в Чехии.
«Как видно, тут работал спец, который смог сделать станок для дистанционного выстрела из РПГ, а также смонтировал систему для дистанционного запуска. Чтобы сделать такую штуку, нужно пройти спецподготовку для диверсантов», — написал активист.
В полиции «ФАКТАМ» подтвердили, что гранатомет действительно был установлен на треноге. Но была ли «Муха» подготовлена к дистанционному выстрелу, пока сказать не могут, так как на месте еще работают эксперты. Также там пока не подтверждают и информацию о том, что гранатомет был нацелен именно на ресторан.
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«Пока уголовное производство начато по статье УК „Незаконное обращение с оружием“. Однако в ходе выяснения всех обстоятельств квалификация может быть изменена», — добавили в полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре рецидивист решил прокатиться в общественном транспорте с гранатометом.
Фото пресс-службы закарпатского областного главка Нацполиции Украины и из Facebook
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