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Затягивание с началом реконструкции Шулявского моста угрожает безопасности киевлян, — Николай Поворозник
«Шулявский мост — инфраструктурный объект города, нуждающийся в скорейшей реконструкции», — заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник в интервью «Українським Новинам».
«Шулявский мост — это городской инфраструктурный объект, который нуждается в скорейшей реконструкции. Мы не можем рисковать безопасностью киевлян, снова откладывая начало работ. Но и начать их мы не можем из-за авторов альтернативных проектов, которые не победили на открытом конкурсе, и которые оспаривают его результаты решения. В результате юридические формальности не дают нам начать работы», — отметил Поворозник.
Он напомнил, что конкурс на лучший проект реконструкции развязки состоялся еще год назад.
«Еще год назад мы провели объективный и прозрачный конкурс на проект реконструкции путепровода: Градостроительный совет отобрал сначала четыре, а потом два — проекта финалиста. Критерии были четкими и объективными: проект должен быть быстрым в реализации и наиболее финансово рациональным для городского бюджета. Еще одно требование — проект должен предусматривать наиболее удобные пути перенаправления трафика во время строительства, ведь мы понимаем, что с началом работ начнутся и автомобильные заторы. В итоге победил проект, который рассчитан на 17,5 месяцев, имеет наименьшую стоимость и, что немало важно, согласно ему, движение по проспекту Победы — одной из главных магистралей города — не будет полностью закрываться. Проект-победитель был выбран по абсолютно объективным показателям», — пояснил первый замглавы КГГА.
При этом, по его словам, отремонтировать Шулявский мост можно даже быстрее, чем за 17 с половиной месяцев.
«Виталий Кличко поставил задачу как можно скорее отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Первая очередь должна быть закончена уже через год. Сегодня у нас главная задача — немедленно начать реконструкцию. Мы не можем больше откладывать реализацию этого проекта, рискуя безопасностью жителей города, которые каждый день проезжают Шулявский мост», — констатировал Николай Поворозник.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”