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Олег Сенцов написал письмо из колонии
Украинские кинорежиссеры, авторы фильма «Война химер» Мария и Анастасия Старожицкие, получили письмо от Олега Сенцова из ИК-8 Лабытнанги. Оно было отправлено в день рождения Олега, 13 июля. Режиссер, пятый год находящийся в застенках, написал пожелание: «Никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Удачи в новых фильмах, надеюсь, что когда-нибудь побываю на ваших премьерах. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошедшим проектом, что вы его завершили и он удачно пошел».
Как рассказали «ФАКТАМ» кинорежиссеры, они написали Олегу Сенцову, как во время работы над фильмом «Война химер» их поддерживало его первое письмо, отправленное еще из Лефортово, зимой 2015-го.
— Олег писал, что фильмы и можно делать только о себе, никак иначе, — рассказала «ФАКТАМ» Мария Старожицкая. - Главное — не отступать от задуманного, верить в свои силы. И процитировал режиссера Алексея Германа: «В нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая, потребовав освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
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