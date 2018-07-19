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Салат для худеющих от знаменитого французского повара
По мнению французского кулинара Жан-Мишеля Ардуана-Атлана, нет ничего лучше, чем овощи и зелень прямо с грядки. В разное время Жан-Мишель Ардуан-Атлан готовил для Жака Ширака, королевы Бельгии Паолы, Пласидо Доминго… Одним из своих рецептов известный кулинар поделился с «ФАКТАМИ».
Рецепт салата с моцареллой и малиной
Смешать листья зеленого салата, моцареллу, артишоки, отваренную стручковую фасоль, малину и мяту. Заправить приготовленным в блендере соусом из малины, лимонного сока, оливкового масла. Посолить и поперчить по вкусу.
И приятного аппетита!
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”