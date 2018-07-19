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Стиль жизни

Салат для худеющих от знаменитого французского повара

8:00 19 июля 2018   888
салат с моцареллой и малиной
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

По мнению французского кулинара Жан-Мишеля Ардуана-Атлана, нет ничего лучше, чем овощи и зелень прямо с грядки. В разное время Жан-Мишель Ардуан-Атлан готовил для Жака Ширака, королевы Бельгии Паолы, Пласидо Доминго… Одним из своих рецептов известный кулинар поделился с «ФАКТАМИ».

Рецепт салата с моцареллой и малиной

Смешать листья зеленого салата, моцареллу, артишоки, отваренную стручковую фасоль, малину и мяту. Заправить приготовленным в блендере соусом из малины, лимонного сока, оливкового масла. Посолить и поперчить по вкусу.

И приятного аппетита!

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