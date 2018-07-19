Украина

На оккупированной территории Донецкой области 18 местных вузов, незаконно осуществляющих образовательную деятельность, выпустили 8880 человек. Но только 260 (менее трех процентов) из них получили дипломы об окончании вузов Российской Федерации. Об этом сообщил «директор департамента образования» Андрей Алехин на брифинге, посвященном подведению итогов выпускной кампании 2017−2018 учебного года в образовательных учреждениях среднего и высшего звена.

Заманивая в вузы ОРДЛО абитуриентов, оккупационные власти обещают возможность получения дипломов РФ, утверждая, что у них якобы есть договора с 30 российскими вузами. Однако в 2018 году 97 процентам выпускников в «ДНР» выдали «дипломы», несуществующего государства, которые не признаются ни в одной стране мира и никогда не будут признаны в Украине.

«Никаких документов или сообщений из соответствующих ведомств России о том, что „дипломы“ так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ или оккупированного Крыма будут признаны в РФ, мне тоже не встречалось, — отметил директор Координационного центра перемещенных вузов Александр Кульга. — Согласие Рособрнадзора провести аккредитационную экспертизу Донецкого медицинского университета, незаконно функционирующего в Донецке, разумеется, само по себе незаконно, о чем я уже говорил „ФАКТАМ“. Но даже проведение такой экспертизы не означает, что в медуниверситете Донецка станут выдавать дипломы какого-либо российского вуза. Это будут всего лишь „дипломы“ „ДНР“ только стандартного российского образца. Будет ли их признавать Россия? Пока об этом нигде не сообщается».

Александр Кульга отметил, что «дипломы», выданные в ОРДЛО, не котируются даже в самих «республиках». «Мне известны случаи, когда будущим „правохранителям“ предлагают поступать на службу с украинскими дипломами, и даже рекомендуют окончить вуз на мирной территории Украины, а затем приехать работать в ОРДЛО», — рассказал «ФАКТАМ» Александр Кульга.

«ФАКТАМ» стало известно, что в 2016-м году при очередном подтверждении квалификации, члены аттестационной комиссии, продолжающие также незаконно работать в Донецке, долго раздумывали над «дипломами» с символикой «ДНР» нелегального функционирующего Донецкого медуниверситета, которые им предъявили фармацевты 2015 — 2016 гг выпуска. Очередную аттестацию без проблем прошли те, у кого были украинские дипломы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания, без аттестата и без паспорта. Документы, выданные какими-либо учреждениями или организациями «Л/ДНР» или оккупированного Крыма, приемные комиссии украинских учебных заведений не принимают.