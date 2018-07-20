Референдум возможен при одном условии: Тука ответил на сенсационное «предложение» Путина по Донбассу

Украина

19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Хельсинки президент России Владимир Путин якобы предложил лидеру США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе. Собеседники утверждают, что хозяин Кремля неожиданно захотел «положить конец четырехлетнему кризису в Украине», а Трамп попросил не обсуждать публично эту идею и дать ему время на обдумывание.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в комментарии «ФАКТАМ» усомнился в достоверности этой информации, рассказав, при каких условиях возможно проведение волеизъявления на неподконтрольных Киеву землях Донбасса.

«У меня большие сомнения в достоверности данной информации. Официально никаких сообщений не видел и не слышал, поэтому очень осторожно относился бы ко всякого рода вбросам. Чьи это вбросы, российской стороны или американской, сказать тяжело, ведь после совместной пресс-конференции с Путиным резко обострилось противостояние внутри американского политикума, причем не только в рядах демократов, но и у республиканцев», — говорит Тука.

По словам замминистра, «в данном случае это могут быть игры абсолютно разных игроков, гадать очень тяжело».

«Думаю, что реакция мирового сообщества на такое заявление будет крайне негативной. Подобные бредовые идеи полностью противоречат не только Конституции Украины, но и всей международной практике. Не будет никакого референдума. Украина никогда согласия на это не даст. Нет в мире прецедентов, когда на оккупированной территории проводят выборы или референдумы. Абсолютно не верю в реализацию такого замысла. Это просто невозможно», — объяснил он.

«До тех пор, пока Путин не выведет свои войска с Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может», — резюмировал Тука в комментарии «ФАКТАМ».

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Путина с Трампом обсуждались новые идеи по Донбассу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп уже успел пригласить Путина на новую встречу в Вашингтон.

Фото Facebook Георгия Туки