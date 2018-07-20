Деньги

От наследства, находящегося в залоге, можно отказаться, чтобы не выплачивать чужие долги

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях парламент окончательно утвердил закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». Этот документ изменяет или уточняет многие нормы, связанные с выдачей и погашением банковских кредитов физическими лицами. В частности, изменен порядок унаследования родственниками умершего заемщика имущества, отягощенного ипотекой.

Читайте также: Какую информацию об украинцах собирают в кредитном реестре НБУ

«Наследник, получивший в наследство имущество с отягощением, обязан обратиться за получением свидетельства на право наследства в соответствующий государственный орган. Кредитор залогодателя должен в течении 6 месяцев после получения последним свидетельства о праве на наследство предъявить свои требования наследнику заложенного имущества. Это конкретизирует порядок взыскания задолженности на заложенное имущество», — рассказал «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий.

«Если наследники не вернут долг, то полученное имущество с отягощением будет обращено на обеспечение платежа по такому долгу. То есть банк может забрать его за долги. Наследники вправе самостоятельно решать, что им выгоднее: лишиться унаследованного имущества или оплатить долг. При этом наследники могут отказаться от наследства, не желая возвращать чужие долги. Право наследования является правом, а не обязанностью. Человек может отказаться от своего права на наследство если он, по своим собственным соображениям, не считает нужным им пользоваться», — отметил эксперт.

Подробнее о новшествах, связанных с новым законом о кредитовании, вы можете прочитать в интервью с экспертом на нашем сайте.