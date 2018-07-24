Мучил животных и насиловал детей: выяснились жуткие подробности о павлоградском школьнике-убийце

Происшествия

В Днепре стартовал судебный процесс по нашумевшему делу о зверском убийстве, совершенном в марте этого года в Павлограде. Жертвами местного школьника стали молодой мужчина, сосед убийцы, и его четырехлетний сын. Матери малыша, которая на тот момент была беременной, удалось выжить.

В интервью «ФАКТАМ», Виктория Крыгина рассказала, что, хотя прожила по соседству с убийцей восемь лет, страшные вещи о нем узнала только недавно. Оказывается, подросток любил издеваться над животными и даже… насиловал детей.

— Многие предполагали, что он психически больной, — говорит Виктория. — Но экспертиза показала, что он здоров и отдавал отчет своим действиям. Он просто очень жестокий, избалован своими родителями.

По словам Виктории Крыгиной, сейчас, когда начался суд, отец и мачеха школьника угрожают ей расправой.

Подробности этой истории, а также о том, почему процесс решено было проводить в Днепре, а не в Павлограде, читайте здесь.