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- 20:04 Мучил животных и насиловал детей: выяснились жуткие подробности о павлоградском школьнике-убийце
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Мучил животных и насиловал детей: выяснились жуткие подробности о павлоградском школьнике-убийце
В Днепре стартовал судебный процесс по нашумевшему делу о зверском убийстве, совершенном в марте этого года в Павлограде. Жертвами местного школьника стали молодой мужчина, сосед убийцы, и его четырехлетний сын. Матери малыша, которая на тот момент была беременной, удалось выжить.
В интервью «ФАКТАМ», Виктория Крыгина рассказала, что, хотя прожила по соседству с убийцей восемь лет, страшные вещи о нем узнала только недавно. Оказывается, подросток любил издеваться над животными и даже… насиловал детей.
— Многие предполагали, что он психически больной, — говорит Виктория. — Но экспертиза показала, что он здоров и отдавал отчет своим действиям. Он просто очень жестокий, избалован своими родителями.
По словам Виктории Крыгиной, сейчас, когда начался суд, отец и мачеха школьника угрожают ей расправой.
Подробности этой истории, а также о том, почему процесс решено было проводить в Днепре, а не в Павлограде, читайте здесь.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”