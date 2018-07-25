- 15:06 Украинцы стали счастливее: опубликована любопытная статистика
- 15:02 От "службы" никуда не денутся: разведка узнала о новом запрете боевикам "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе
- 14:53 Итальянская «Рома» грозит подать в суд из-за срыва перехода бразильца
- 14:47 В полиции объяснили, почему отпустили домушника, которого поймали жильцы многоэтажки
- 14:42 Власти Украины решили взять в долг деньги для выплаты пенсий
- 14:38 Где в Киеве 25–29 июля пройдут продовольственные ярмарки
- 14:26 В Кабмине назвали виновных в задержке пенсионных выплат
- 14:16 Дожди прекратятся в августе, а жара вернется уже скоро: что будет с погодой в Украине
- 14:12 Путин — предатель: в Украине рассказали о разочаровании Россией на оккупированном Донбассе
- 13:56 Стало известно, почему у Мелании Трамп постоянно недовольный вид
Из-за кражи кабеля под Одессой остановились пассажирские поезда
В среду, 25 июля, вблизи станции Одесса-Малая вынужденно остановили движение сразу три пассажирских состава: № 146 Измаил — Киев, № 147 Киев — Одесса, № 247 Черкассы — Одесса.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном филиале «Одесская железная дорога ПАО «Укрзалізниця», ЧП случилось вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи указанной железнодорожной станции.
Читайте также: Под Запорожьем локомотив врезался в пассажирский поезд: есть пострадавшие
«О краже стало известно сегодня в 04.45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров, — сказали в пресс-службе ведомства. — На время проведения восстановительных работ движение организовывалось по радиосвязи машиниста с дежурным».
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На участке проложен новый кабель, восстановлено движение составов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту травмирования пассажиров поезда Киев — Бердянск в Запорожской области.
влажность:
давление:
ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”