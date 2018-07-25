Из-за кражи кабеля под Одессой остановились пассажирские поезда

Происшествия

В среду, 25 июля, вблизи станции Одесса-Малая вынужденно остановили движение сразу три пассажирских состава: № 146 Измаил — Киев, № 147 Киев — Одесса, № 247 Черкассы — Одесса.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном филиале «Одесская железная дорога ПАО «Укрзалізниця», ЧП случилось вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи указанной железнодорожной станции.

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«О краже стало известно сегодня в 04.45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров, — сказали в пресс-службе ведомства. — На время проведения восстановительных работ движение организовывалось по радиосвязи машиниста с дежурным».

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На участке проложен новый кабель, восстановлено движение составов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту травмирования пассажиров поезда Киев — Бердянск в Запорожской области.

