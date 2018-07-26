- 23:42 Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека
- 23:14 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности
- 22:59 СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко
- 22:29 «Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы: видео голов матча
- 22:23 Избиение Найема: появилось новое видео с места драки
- 21:59 Главному подозреваемому по делу о похищении евромайдановцев не удалось выйти на свободу
- 21:31 Приближается уникальное лунное затмение XXI века: что нужно о нем знать
- 21:25 Минздрав обновил перечень не рекомендованных для купания пляжей
- 20:54 Ирина Билык купила квартиру в городе, где не все ей рады
- 20:50 В мэрии Конотопа устроили массовое побоище
Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности
Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Сообщается, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект закона «Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны».
Отмечается, что из указанной суммы 50 млн долларов будет направлено на летальные виды вооружения.
К документу включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности». Государственному департаменту США поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия.
Отметим, что в дальнейшем проект закона должен быть поддержан Сенатом США и передан на подпись президенту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сенате США анонсирован законопроект об ужесточении санкций против России.
влажность:
давление:
ветер:
“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”