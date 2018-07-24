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США запланировали выделение 250 миллионов долларов на оборону Украины

23:49 24 июля 2018   204
Конресс США
Инф. «ФАКТОВ»

Конгресс США планирует выделить в 2019 году 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, из них 50 — на летальные виды вооружений. Об этом напоминает на своей странице в Facebook Посольство Украины в США.

«Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о „Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны“. Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме $ 250 млн», — сообщили в украинском дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что из этой суммы предусматривается выделение $ 50 млн на летальные виды вооружений.

Проект закона должен быть принят Сенатом и Палатой представителей и передан на подпись Президенту Соединенных Штатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конгресс США для поддержки Украины выделил 620,700 миллионов долларов в рамках бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год, сумма которых превысила размер прошлогодней помощи.

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