Мир

В Сенате США анонсирован законопроект об ужесточении санкций против России

Сенаторы США Линдси Грэм (республиканец) и Боб Менендес (демократ) объявили во вторник, 24 июля, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на информацию на сайте Комитета иностранных дел Сената.

«Мы полны решимости обеспечить активную роль Конгресса как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников», — говорится в заявлении сенаторов.

Они отметили, что в связи с этим в ближайшие дни будет представлен всеобъемлющий законопроект по введению обязательных санкций в рамках закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

«В то же время будут введены дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах»,— сообщили сенаторы.

Они также добавили, что «подобно Владимиру Путину, который четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти», США должны ясно дать понять, что будут защищать свою нацию и препятствовать России в «размывании западной демократии».

Грэм и Менендес надеются, что в ближайшие дни «в поддержку этой важной инициативы» к ним будут присоединяться все больше коллег из обеих партий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США запланировали выделение 250 миллионов долларов на оборону Украины.