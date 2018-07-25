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В Сенате США анонсирован законопроект об ужесточении санкций против России
Сенаторы США Линдси Грэм (республиканец) и Боб Менендес (демократ) объявили во вторник, 24 июля, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на информацию на сайте Комитета иностранных дел Сената.
«Мы полны решимости обеспечить активную роль Конгресса как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников», — говорится в заявлении сенаторов.
Они отметили, что в связи с этим в ближайшие дни будет представлен всеобъемлющий законопроект по введению обязательных санкций в рамках закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).
«В то же время будут введены дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах»,— сообщили сенаторы.
Они также добавили, что «подобно Владимиру Путину, который четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти», США должны ясно дать понять, что будут защищать свою нацию и препятствовать России в «размывании западной демократии».
Грэм и Менендес надеются, что в ближайшие дни «в поддержку этой важной инициативы» к ним будут присоединяться все больше коллег из обеих партий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США запланировали выделение 250 миллионов долларов на оборону Украины.
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