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Украина

Сюрприз для водителей: возвращение радаров на дороги Украины отложили

22:52 27 июля 2018   446
скорость
Инф. «ФАКТОВ»

Громко анонсированное возвращение на украинские дороги приборов контроля за скоростью было отложено. Предполагается, что новый механизм отслеживания водителей-«шумахеров» начнет работать не раньше осени. Август решено посвятить широкому обсуждению вопроса о методах скоростного контроля.

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Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, введение «ручного» контроля за скоростью решили не педалировать, поскольку было очень много дискуссий в обществе. Решено, что сначала состоятся консультации со всеми заинтересованными сторонами, затем будет найдено устраивающее всех решение. После этого свое слово должны будут сказать члены Кабинета министров, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее предполагалось, что приборы типа TruCAM будут использоваться уже с 27 июля. Усилить контроль за скоростью на дорогах было решено после нескольких крупных ДТП с многочисленными жертвами. Всего за первое полугодие 2018-го в ДТП погибли 1237 человек и около 11 тысяч пострадали. 35 процентов аварий произошли из-за превышения скорости.

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