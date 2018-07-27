Сюрприз для водителей: возвращение радаров на дороги Украины отложили

Украина

Громко анонсированное возвращение на украинские дороги приборов контроля за скоростью было отложено. Предполагается, что новый механизм отслеживания водителей-«шумахеров» начнет работать не раньше осени. Август решено посвятить широкому обсуждению вопроса о методах скоростного контроля.

Читайте также: Возвращение TruCAM: у водителей будет лазейка для оспаривания показаний приборов

Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, введение «ручного» контроля за скоростью решили не педалировать, поскольку было очень много дискуссий в обществе. Решено, что сначала состоятся консультации со всеми заинтересованными сторонами, затем будет найдено устраивающее всех решение. После этого свое слово должны будут сказать члены Кабинета министров, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее предполагалось, что приборы типа TruCAM будут использоваться уже с 27 июля. Усилить контроль за скоростью на дорогах было решено после нескольких крупных ДТП с многочисленными жертвами. Всего за первое полугодие 2018-го в ДТП погибли 1237 человек и около 11 тысяч пострадали. 35 процентов аварий произошли из-за превышения скорости.