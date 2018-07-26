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TruCAM возвращается: водителям-лихачам приготовили неприятный сюрприз
Целая череда автокатастроф на украинских дорогах заставила МВД задуматься о срочных мерах по наведению элементарного порядка на автомагистралях страны. Как стало известно «ФАКТАМ», со складов в срочном порядке начали доставать американские приборы TruCAM по контролю за скоростным режимом, закупленные еще несколько лет назад.
Сейчас патрульные полицейские в спешном порядке осваивают работу с приборами TruCAM, чтобы уже к концу августа они могли появиться на дорогах. В первую очередь это коснется автотрасс международного значения, а также скоростных улиц столицы. По имеющимся данным, первые приборы, скорее всего, могут быть установлены на Столичном шоссе (после поворота на проспект Науки), на проспекте Бажана (между станциями метро «Харьковская» и «Позняки»), а также на улицах Богатырской и Елены Телиги.
Правда, как рассказал нашему изданию бывший сотрудник ГАИ, а ныне автоюрист Илья Макаренко, у TruCAM есть свои недостатки. Подробнее об этом читайте в статье корреспондента «ФАКТОВ» «На украинские дороги вернут приборы измерения скорости: чего ждать и к чему готовиться».
Фото tendringdc.gov.uk
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