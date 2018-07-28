Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинского прокурора "застукали" в подпольном казино и наказали

15:31 28 июля 2018   167
Украинского прокурора «застукали» в подпольном казино и наказали
Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров притянула к дисциплинарной ответственности прокурора Кременчугской местной прокуратуры (Полтавская область) Андрея Ярмишко и наложила на него взыскание в виде лишения карьерного роста на один год. Таким образом, сотрудника прокуратуры наказали за то, что он подпольно играл в покер на деньги. Андрея Ярмишко «застукали» полицейские, проводившие рейды по заведениям подпольного игрального бизнеса, в одном из кафе города, где проходил нелегальный турнир в покер с денежными призами.

И хотя сотрудник прокуратуры убеждал полицейских, что он всего лишь зашел туда посмотреть футбол, квалификационно-дисциплинарная комиссия после изучения скриншотов и протоколов пришла к выводу, что он, зная о том, что в Украине запрещен игральный бизнес, таки совершил дисциплинарное правонарушение.

Кто знает, возможно, молодой сотрудник прокуратуры (его трудовой стаж составляет пять лет) питал иллюзию разбогатеть на игре в покер, поскольку, судя по его декларации, в прошлом году он взял кредит в одном из банков на сумму 76,5 тысячи гривен, а за год заработал около 250 тысяч. Согласно декларации, он не имеет ни собственной квартиры, ни автомобиля, ни земельного участка, ни ценных бумаг.

Напомним, сотрудники прокуратуры и полиции во время совместного рейда ликвидировали в Одессе 16 незаконных игорных заведений.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины