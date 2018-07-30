В киевском гипермаркете консультант избил покупателя на глазах у его ребенка (видео)

Происшествия

Инцидент произошел в гипермаркете «Эпицентр», расположенном в столице на улице Вискозной. Киевлянина Максима Дыбенко избил консультант магазина прямо в торговом зале на глазах у его маленького сына. Об этом рассказал сам потерпевший на своей странице в Facebook:

«Честно говоря, с таким встречаюсь впервые. Искал нужный мне товар, но не нашел. Обычно не успеешь подойти к стеллажу, как набегает куча консультантов, а тут — никого. Прошелся по залу, смотрю: стоят четверо консультантов и о чем-то между собой беседуют. Я подошел к ним и задал вопрос, где можно найти такой-то товар. Никакой реакции. Как общались между собой, так и продолжают. Я еще раз спросил, снова никто не обратил на меня внимания. А после того, как я задал тот же вопрос в четвертый раз, один из консультантов направился в мою сторону. Как оказалось, совсем не для того, чтобы ответить. Ни слова не говоря, он ударил меня кулаком в лоб. Потом еще раз. Когда я упал, нанес еще несколько ударов ногой в бок. Потом ушел, вместе со своими коллегами.

Я вызвал полицию. Правоохранители приехали достаточно быстро. Взяли у меня заявление. Когда я сказал, что меня избивали на глазах у сотрудницы магазина и она как свидетель тоже могла бы что-то рассказать, в полиции ответили, что поговорят с ней позже. Мне не показали видео с камеры наблюдения, сообщив, что у них на сервере какие-то неполадки".

Читайте также: Сломал нос и сильно избил: задавивший девочку в Киеве водитель Hummer оказался замешан в еще одной истории

«Нам очень жаль, что такое произошло в одном из наших магазинов, — сказали „ФАКТАМ“ в „Эпицентре“. — Мы проведем внутреннее расследование, и виновный будет наказан». Как стало известно «ФАКТАМ» консультант, избивший покупателя, от работы пока не отстранен.

«Полиция внесла событие в Единый реестр досудебных расследований по статье „Нанесение легких телесных повреждений“, — сказала „ФАКТАМ“ сотрудник пресс-службы столичного главка полиции Анастасия Костюченко. — Потерпевший пройдет судебно-медицинскую экспертизу, и только после этого будет принято решение об открытии уголовного производства».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Киеве продавец шаурмы набросился с огромным ножом на своего покупателя.