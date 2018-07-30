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Скандал в «Укрзалізнице»: награды для железнодорожников закупят в России
В «Укрзалізнице» назревает скандал с закупками наград для работников предприятия. Как выяснилось, с нового года украинские почетные железнодорожники будут награждаться значками российского производства. В ходе торгов на площадке ProZorro украинское железнодорожное предприятие заключило договор на покупку 96 значков у «Российских железных дорог».
Комплект, состоящий из значка «Почетный железнодорожник», футляра и бланка удостоверения, обойдется в 1895 рублей или 811 гривен. Полная сумма, которую придется заплатить украинскому предприятию, составляет 182 тыс. рублей или 77 тыс. гривен.
На разгорающийся скандал уже отреагировали в профильном министерстве. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что выход из сложившейся ситуации должен найти непосредственный руководитель «Укрзалізниці». «Евгений Кравцов разбирается, кому этот значок на лоб поцепить», — прокомментировал министр.
Напомним, благодаря внедрению системы ProZorro — системы электронных тендеров — была привнесена прозрачность в считавшуюся крайне коррумпированной сферу государственных закупок.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”