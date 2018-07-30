Политика

Скандал в «Укрзалізнице»: награды для железнодорожников закупят в России

В «Укрзалізнице» назревает скандал с закупками наград для работников предприятия. Как выяснилось, с нового года украинские почетные железнодорожники будут награждаться значками российского производства. В ходе торгов на площадке ProZorro украинское железнодорожное предприятие заключило договор на покупку 96 значков у «Российских железных дорог».

Комплект, состоящий из значка «Почетный железнодорожник», футляра и бланка удостоверения, обойдется в 1895 рублей или 811 гривен. Полная сумма, которую придется заплатить украинскому предприятию, составляет 182 тыс. рублей или 77 тыс. гривен.

На разгорающийся скандал уже отреагировали в профильном министерстве. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что выход из сложившейся ситуации должен найти непосредственный руководитель «Укрзалізниці». «Евгений Кравцов разбирается, кому этот значок на лоб поцепить», — прокомментировал министр.

Напомним, благодаря внедрению системы ProZorro — системы электронных тендеров — была привнесена прозрачность в считавшуюся крайне коррумпированной сферу государственных закупок.