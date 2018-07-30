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Армия Путина во время учений в России накрыла артснарядами жилые дома
Шокирующее ЧП случилось в Чебаркульском районе Челябинской области.
В России произошло очередное невероятное событие — военные во время учений обстреляли жилые дома. Учения начались 27 июля в 22.00 на местном военном полигоне вблизи деревни Большая Исангильдина Челябинской области. Окна и стены домов местных жителей сотрясались от мощной канонады. Один артснаряд, пишет агентсство «Урал-пресс-информ», пробил дверь в частном доме, попал в подпол, но не взорвался. Второй — угодил в сарай на подворье других селян, третий — .залетел в дом, где жили бабушка с внуком, вызвавшие чуть позже полицию. На вызов приехали полицейские, военные, медики и спасатели.
Военные из Центрального военного округа ничего не комментируют. Мол, к «бомбардировке» не имеют никакого отношения. То есть тактика «ихтамнетов» сохраняется даже в их родной стране. «Так откуда тогда снаряды? Мы что ли сами перестреливаемся?» — задают риторический вопрос испуганные люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время масштабных учений «Запад-2017» российский военный вертолет ракетами обстрелял зрителей.
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