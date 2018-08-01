Общество

Земляне начали жить в долг: что это значит (инфографика)

Сегодня, 1 августа, отмечается Всемирный день экологического долга. С этой даты ведется отсчет того, насколько человечество потребляет природных ресурсов больше, чем планета Земля возобновляет за год.

Данные опубликовала в своем ежегодном исследовании международная организация Global Footprint Network. По информации аналитиков, годовая норма воды, углеродов, лесоматериалов и ресурсов для питания была выбрана человеком за 212 дней. Это самый короткий срок за все время наблюдений. Другими словами, человечество сильно задолжало планете, на которой существует.

Отметим, впервые в истории так называемый экологический долг был зафиксирован в 70-х годах прошлого века. Причиной его появления считают рост численности населения и увеличение средних потребностей человека.

Исследователи также определяют даты наступления дня экологического долга в отдельных странах. В этом году ранее других он наступил в Катаре и Люксембурге — 9 февраля и 19 февраля, соответственно. Позже всех — 13 декабря и 21 декабря — ежегодные природные ресурсы исчерпают Ямайка и Вьетнам. В Украине день экологического долга наступил 27 июля.

В качестве самого мощного инструмента экономии природных ресурсов исследователи называют снижение выбросов углеводородов на 50%, что позволит сэкономить три месяца.

Напомним, что в Украине реализован пилотный проект по переработке твердых бытовых отходов.