История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 2—8 АВГУСТА

Ровно 30 лет назад был выпущен из советской тюрьмы Матиас Руст, посадивший самолет на Красной площади в Москве

18-летний немец не отличился оригинальностью — в мае 1941 года его соотечественник беспрепятственно посадил свой «Юнкерс» в центре Москвы

2 августа 1940 г. Северная Буковина, а также Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии были включены в состав УССР.

3 августа 1943 г. В ходе Второй мировой войны советские партизаны начали «рельсовую войну» в тылу немецких оккупационных войск.

4 августа 1995 г. Хорватия и пятый корпус Армии Республики Босния и Герцеговина начали операцию «Буря» против Сербской Краины и Западной Боснии.

5 августа 1583 г. На острове Ньюфаундленд была основана первая английская колония в Северной Америке.

6 августа 1889 г. Состоялся последний бой боксеров без перчаток.

7 августа 1993 г. В Лондоне часть королевского Букингемского дворца открылась для туристов.

8 августа 1588 г. Англичане разбили испанскую непобедимую армаду.

Самолет «Сессна-172», который пилотировал 18-летний гражданин ФРГ Матиас Руст, 28 мая 1987 года приземлился у входа в храм Василия Блаженного в самом центре Москвы. Мало того, что самолет простого немецкого парня преодолел расстояние от советской границы до столицы и не был сбит системами противовоздушной обороны, так еще и произошло это в День пограничника. Праздник для советских пограничников был безнадежно испорчен. 1 июня, через пару дней после полета, Русту исполнилось девятнадцать лет. День рождения молодой немец встретил в тюрьме. Весь мир следил за судьбой парня, продемонстрировавшего, что система обороны Советского Союза не такая уж «железная».

*Матиас Руст

Общались с Рустом вежливо, интересовались, кто организовывал полет и какие у него были цели. Немец настаивал: он за мир и дружбу, прилетел высказать свою поддержку Горбачеву. Горбачева он действительно поддержал. В результате этого инцидента были отправлены в отставку министр обороны Сергей Соколов и главком ПВО Александр Колдунов, являвшиеся противниками политики Михаила Горбачева, а также проведена масштабная чистка в рядах советских военных, которая, по мнению иностранных экспертов, сопоставима лишь с чисткой времен «большого террора» конца 1930-х.

Но встречаться с Рустом Горбачев не захотел. Не оправдались и надежды немца на то, что его пожурят и отпустят. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении границы. 4 сентября 1987 года Матиас Руст был приговорен к четырем годам лишения свободы. Мировая общественность выразила возмущение такой, с их точки зрения, жестокой расправой над «посланцем мира». В Советском Союзе многих, наоборот, удивила мягкость приговора Русту. В былые времена нарушитель воздушного пространства в лучшем случае получил бы лет десять в северных лагерях. Но в 1987 году ситуация изменилась. Возможно, либеральная мера наказания Русту должна была продемонстрировать Западу дальнейшую готовность Советского Союза к «демократизации». А 3 августа 1988 года немец и вовсе был амнистирован и благополучно уехал на родину.

Считалось, что военные, отмечавшие День пограничника, прохлопали самолет-нарушитель, но есть данные о том, что «Сессна» Руста была обнаружена радиотехническими средствами подразделений ПВО. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность, но команды на уничтожение не получили. Затем самолет Руста был визуально обнаружен в районе города Гдов советскими истребителями, которые определили его как «спортивный самолет типа Як-12». «Сессна» шла на малой высоте и низкой скорости, поэтому сопровождать легкомоторный самолет истребители были не в состоянии. Сбивать гражданские самолеты советские военные не имели права. Конвенция о международной авиации предписывает при нарушении воздушного пространства стран легкомоторными спортивными самолетами не сбивать их, а принуждать к посадке.

О Матиасе Русте вновь заговорили в 1989 году — он попал под суд уже в Германии. В госпитале ударил ножом медсестру, не разделившую его любовных чувств. В 1991 году немецкий суд приговорил Матиаса Руста к четырем годам лишения свободы, но после 15 месяцев заключения бывший нарушитель советской границы вышел на свободу. Затем Руст путешествовал по миру, женился на индианке, обратился в индуизм. Потом разочаровался и в жене, и в религии, вернулся домой, где снова оказался под судом — в 2001 году его поймали на краже свитера в универмаге.

В настоящее время Руст охотно встречается с журналистами, рассказывая о своем полете в Москву. К 25-летию этого события даже выпустил мемуары. Тогда же, в 2012 году, журнал «Штерн» опубликовал мнение 44-летнего Матиаса о поступке, совершенном им в мае 1987 года: «Сейчас я смотрю на произошедшее совершенно по-другому. Точно не стал бы повторять это и назвал бы свои тогдашние планы нереализуемыми. Это был безответственный поступок».

До сих пор не известно, чего именно хотел добиться пилот. Выдвигается множество версий. К примеру, советские спецслужбы считают, что полет Руста был шпионским броском. Председатель КГБ СССР Владимир Крючков якобы подготовил спецоперацию по личному указанию Горбачева. Говорили также, что Руст просто хотел произвести впечатление на любимую девушку.

Кстати, самолет Руста был не первым воздушным нарушителем, приземлившимся в Москве. 15 мая 1941 года в 7 часов 30 минут в советское воздушное пространство в районе Белостока курсом на Смоленск вторгся немецкий «Юнкерс-52». Беспрепятственно пролетев свыше 1200 километров, он приземлился на Тушинском аэродроме Москвы. Как пишет Павел Судоплатов в книге «Разведка и Кремль»: «Это вызвало переполох в Кремле, привело к волне репрессий в среде военного командования: началось с увольнений, затем последовали аресты и расстрелы высшего командования ВВС. Это феерическое приземление в центре Москвы показало Гитлеру, насколько слаба боеготовность советских вооруженных сил».

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»