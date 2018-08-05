Cбился, но не растерялся: 13-летний баянист из Полтавы победил на международных конкурсах в Европе

Житейские истории

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Герой публикации «ФАКТОВ» Тимофей Елисеев стал самым титулованным участником двух международных детских творческих фестивалей — «Звездные мосты» и «Звезды ХХІ века», которые прошли недавно в Болгарии.

У Тимофея нет мамы, а отец ушел из семьи. Опора мальчишки — 63-летняя бабушка Лида. И эта поездка на престижный конкурс состоялась благодаря ей, как и все хорошее, что было в жизни мальчика.

Тимофей весит чуть больше 30 килограммов, а его баян — все десять. Поэтому в Болгарию бабушка помогала внуку тащить музыкальный инструмент на тележке. И не зря. Каждый выход Тимофея на сцену был удостоен главных наград конкурсов.

— Пятирядный баян я взяла в музыкальной школе под расписку, — рассказывает бабушка Тимофея Лидия Елисеева. — У него исключительный звук. Но на конкурсе внук вдруг сбился с мелодии, исполняя украинскую народную песню «Їхав козак за Дунай». Задумался о чем-то своем. Такое у него иногда бывает. Но не растерялся. Жюри заметило это, конечно, но, как выяснилось позже, приняло ошибку за… оригинальную обработку произведения. «Да это я сам что придумал, то и сыграл», — признался Тимоша руководительнице одной из творческих делегаций, которая начала расспрашивать его после выступления об… аранжировщике музыки.

А второй конфуз случился на конкурсе по вокалу. Микрофоны были настроены на выступления участников под фонограмму. Внук единственный пел вживую, чем озадачил техников и звукорежиссеров. Начинает петь, а голоса не слышно. Только с пятой попытки, когда организаторы фестиваля догадались, в чем причина, его соло зазвучало так, как нужно. После исполнения песни «Одна гора високая» члены жюри кричали «Браво!» и говорили, что она была представлена совсем не по-детски. А песня «Не плач, матусю, я ще повернусь», написанная во времена Майдана и посвященная героям Небесной сотни, у многих вызвала слезы. Эту песню Тимка пел 9 мая на киевском Майдане, где проходил фестиваль «Зоряні мости». Занял тогда первое место. С ней вернулся победителем и с международного конкурса.

В восемь лет бабушка Лида отвела Тимофея в цирковую студию, потом — в музыкальную школу по классу баяна, а в прошлом году записала его на вокал.

— Разучивая музыкальные композиции на баяне, Тимошка потихоньку подпевал, — рассказывает Лидия Ивановна. — И выходило у него довольно неплохо — как-никак занимался хоровым пением в музыкальной школе. Но я понимала, что технику надо бы подтянуть. Говорю ему: «Мы ничего не теряем, пошли учиться петь правильно». Приходим в свою же детскую музыкальную школу № 2, а там группы вокала уже сформированы. На предложение продолжать заниматься в хоре я не согласилась, и тогда, спасибо ей, Тимку взяла в свою группу завуч школы Татьяна Николаевна Петрова. Вместе с концертмейстером Мариной Евгеньев­ной Диденко они начали ставить ему голос.

Спустя несколько месяцев, перед Новым 2018 годом, маленький артист выехал на сцену городского Дома культуры, где проходил конкурс юных талантов «Зоряні мости», на гироскутере, играя при этом на баяне и исполняя «Песенку шофера». Это было настолько неожиданно, что зал просто ахнул.

— Однако завуч музыкальной школы, узнав, что мы собираемся в Болгарию для участия в международном песенном фестивале, начала нас отговаривать, — вспоминает Лидия Ивановна. — Дескать, чтобы достойно выступить на фестивале такого уровня, нужно хотя бы два года репетиций. «А чем мы рискуем?» — ответила я ей. Я по жизни такая рисковая. Тем более что мне уже 63 года, и я должна спешить дать внуку все, что в моих силах. Сама себе во всем отказываю, но для развития его талантов ничего не жалею. В этот раз, слава Богу, не пришлось выпрашивать денег на поездку у депутатов и чиновников. Моя подруга Катя Миронова, которая работает в Италии, узнав о наших намерениях поехать в Болгарию, перечислила 500 евро. Их хватило и на то, чтобы заплатить взносы за участие в конкурсах и прожить неделю в лагере, на базе которого они проходили.

…Несчастья преследуют Тимошку практически с рождения. Ему был годик с небольшим, когда он, поскользнувшись на кухне, упал на банку с консервацией. Мелкие кусочки стекла застряли в глазном яблоке, и местные окулисты ничем не смогли помочь ребенку.

— Глаз удалили, хотя специалисты в Одессе, Харькове и Киеве потом говорили, что его можно было спасти. Более того, внука выписали из больницы с изувеченным лицом, — вытирает слезы Лидия Ивановна. — Глазница была настолько изуродована, что потребовалось пять пластических операций, чтобы ее восстановить.

Дважды Тимошке делали пересадку тканей. Только благодаря этому удалось добиться того, что искусственный глаз стал хотя бы немножко двигаться. Увы, он слабо держался и часто выпадал. Где его Тимка только не терял! И в речке, и в лагере, и в школе… Иногда это пугало детей и вызывало раздражение педагогов и воспитателей. Его обзывали и одноглазым, и «стеклянным глазом», и «железным глазом»… Дошло до того, что ребенок начал стесняться отвечать на уроках. Пришлось вести его к психологу и по ее рекомендации переводить в другую школу.

Через несколько месяцев после того, как внуку удалили глаз, Лидия Ивановна вместе с покойной дочкой Татьяной, мамой Тимофея, отправились на консультацию в Одесский институт глазных болезней имени академика Филатова. Была пятница, им сказали показать ребенка в понедельник.

— Таня настояла на возвращении в Полтаву, — продолжает Лидия Ивановна. — Мол, это будет дешевле, чем снять гостиницу в Одессе. Мы так и сделали. А в субботу вечером дочки не стало. Она вышла с детской коляской прогуляться, и ее сбила легковушка, врезавшись сзади. От удара дочку так подбросило, что она своим телом выбила лобовое стекло автомобиля. А внук чудом выжил — от сильнейшего удара корзинку детской коляски сорвало и выбросило на бордюр. У него не обнаружили ни единой царапины, и даже одежда на нем не запачкалась. С тех пор я одна воспитываю Тимошку.

«Береги этого ребенка! Ведь Бог зачем-то оставил его на земле», — обратилась к Лидии Ивановне хирург детского отделения Института имени Филатова Валентина Петровна Хриненко, которая делала Тимофею вторую пластическую операцию на глазном веке. Лидия Ивановна очень часто вспоминает эти слова. И каждый раз думает: может, хирург, которой было уже за восемьдесят, действительно разглядела что-то необычное в ребенке?.. Ведь тогда его таланты еще никак не проявлялись.

Правда, Тимофей с рождения был пластичный, как вьюн. Бывало, смотрит телевизор, заложит обе ноги за голову и раскачивается, словно маятник. А однажды поразил бабушку далеко идущими планами. «Хочу, — сказал он, — выступать в цирке, стоя на голове, и играть на баяне. И чтобы обо мне знали не только в Полтаве и в Украине, но и за границей». Сначала научился стоять на голове, затем попросился отвести его в цирковую студию в городской Дом культуры. Лидия Ивановна очень благодарна педагогу Ларисе Валерьевне Семеновой. Тима уже через два месяца усиленных тренировок показал отличный результат — его первое выступление в Днепре на фестивале для детей с ограниченными возможностями было отмечено медалью и дипломом участника. А со следующего конкурса вернулся победителем.

Сейчас семиклассник средней школы № 20 Тимофей Елисеев — обладатель 55 дипломов и грамот различных конкурсов, множества кубков и медалей. Он настолько харизматичен, что, едва появляется на сцене, зрители начинают ему хлопать. На талантливого мальчика, прибывшего в Болгарию из Полтавы, в этом году обратил внимание известный хореограф судья телешоу «Танцуют все!» Константин Томильченко.

*Тимофея воспитывает 63-летняя бабушка Лида. Вся стена в комнате мальчика увешана грамотами и дипломами

Бабушка Лида наблюдала, как Константин (один из судей конкурса «Звезды ХХI века») записывал вокальное выступление ее внука на мобильный телефон. А после конкурса подошел к ней и сказал: «У вас очень талантливый мальчик». Лучший иллюзионист мира шоумен Владислав Кривоногов с удовольствием фотографировался с Тимофеем и попросил его номер телефона.

— На внука не первый раз обращают внимание известные артисты, — улыбается Лидия Ивановна. — В прошлом году во время финала конкурса «Звезды XXI века» в Болгарии судьба свела нас с Ниной Матвиенко. Тогда Тимофей впервые принимал участие в международном фестивале. Путевку на «Звездные мосты» получил как обладатель Гран-при всеукраинского этапа конкурса по классу баяна. Взяв в Китене высшую награду, мы поехали в соседний городок Приморско, где в это время проходил фестиваль «Звезды XXI века». Чтобы принять в нем участие, достаточно было заплатить 10 евро и сыграть шесть мелодий. В общем, времени на подготовку у внука практически не было — он сыграл то, что знал. И жюри конкурса во главе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко разделило первое место между ним и еще одним участником, который на тот момент занимался баяном уже восемь лет.

Тимофей победил и в проходивших в Полтаве отборочных турах «Х-фактор. Дети». Однако условия, которые выдвигают их организаторы, нам не подходят. С ним бы там занимались хорошие вокалисты, но каждый месяц надо где-то находить 650 гривен за обучение. Я не потяну. Кроме того, не хочу, чтобы внук бросал музыкальную школу, благодаря которой он делает успехи.

Вот бы еще ему поведение исправить! Огонь, а не ребенок. Тимофей забывает, что у него искусственный глаз и шалит наравне со здоровыми мальчишками. А у него в глазнице уже больше года стоят катетеры, необходимые для отведения выделяющейся жидкости. И чем дольше они будут стоять, тем лучше будут подготовлены ткани для очередной операции. Киевские специалисты надеются, что это поможет установить искусственный глаз, который будет менее заметен. Из-за этого вот уже два с половиной года Тимка не занимается в цирковой студии — физические нагрузки ему запрещены.

Сам же мальчик, в котором бурлит неугомонная энергия, немногословен. Тимофею еще сложно объяснить, как ему удается побеждать на конкурсах.

— Я не зацикливаюсь на победах, — улыбается он. — Считаю, мои результаты — это регулярные репетиции: в выходные, на каникулах. Но зато все говорят, что прогресс очевидный. А на сцене у меня просто включается память пальцев…

— Волнуешься во время выступлений?

— Пришлось поволноваться, пока долго настраивали микрофон для живого пения. Потом спрашивал бабушку: «А не видно было, как у меня коленки дрожали?» Но она, знаю, и сама за меня каждый раз сильно переживает. Зато мне, когда бабушка рядом, спокойнее…

— Когда Тимофей появляется перед публикой, он словно преображается, — замечает Лидия Ивановна. — Ему пришлось пережить много обид и унижений, и сцена придает ему уверенности в себе.

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