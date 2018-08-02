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- 14:25 Известная украинская телеведущая призналась, что у нее роман с французским режиссером
Известная украинская телеведущая призналась, что у нее роман с французским режиссером (фото)
Ведущая программы «Факты» (ICTV) Инна Шевченко недавно вернулась из отпуска, который провела во Франции, в Провансе. Оказалось, что там находится дом ее возлюбленного, французского режиссера, которого зовут Лоран. Пара встречается уже два года, а познакомились они в Facebook.
— Лоран оказался очень интересным человеком, — рассказала «ФАКТАМ» Инна. — Он режиссер, много снимает, ездит на кинофестивали. Нам никогда не бывает скучно.
Летом Инна часто бывает в Провансе, в доме Лорана. По словам ведущей, возлюбленный давно уже уговаривает ее переехать жить во Францию.
— Я еще не готова оборвать связи в Украине, — призналась Шевченко. — Я привыкла к своей работе и публичности. Единственное, что может изменить мои планы — рождение ребенка. Тогда я и пойму, хочу ли жить в другой стране и смогу ли уехать из Украины. Пока же расстояние только укрепляет нашу с Лораном любовь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети показали фото любовницы мужа Ани Лорак. Пока жена разъезжала по России и другим постсоветским странам с концертами, муж «засветился» в обществе молодой брюнетки.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”