Спорт

Украинцы завоевали два «золота» на чемпионате Европы по водным видам спорта

В столице Германии Берлине, а также в шотландском Глазго проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

За пять дней соревнований украинские спортсмены завоевали семь наград различного достоинства. Первым золотым медалистом стал Михаил Романчук (на фото) на дистанции 400 метров вольным стилем. Выйдя в финал с лучшим временем, украинец подтвердил статус фаворита и в решающем заплыве — Михаил опередил ближайшего преследователя, норвежца Хенрика Кристиансена, почти на две секунды.

Была возможность у 21-летнего уроженца Ровно завоевать второе «золото», но в заплыве на 1500 метров вольным стилем Романчук пришел к финишу вторым, уступив менее секунды немцу Флориану Веллбруку.

Второе «золото» для Украины добыли представительницы синхронного плавания. На «отлично» выполнив свободную комбинацию, наши девушки опередили соперниц из Италии и Испании, добыв лишь вторую золотую медаль в истории независимой Украины в данной дисциплине на европейских первенствах (первая была в 2014 году).

Ранее наши соотечественницы добыли две серебряные награды в синхронном плавании — украинки стали вторыми в технической программе среди дуэтов, а также в произвольной программе.

Еще две награды завоевали гребцы: «серебряной» стала украинская женская четверка, уступив на дистанции 2000 метров польским спортсменкам почти три секунды, а Диана Дымченко на аналогичном расстоянии завоевала «бронзу» в одиночном разряде, оказавшись позади швейцарки Жаннин Гмелин и Магдалены Лобниг из Австрии.

Отмечу, что чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 12 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 10-летний ребенок побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию.