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10-летний ребенок побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию
10-летний американец Кларк Кент побил рекорд своего легендарного соотечественника, 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса (на фото). На первенстве Калифорнии юный спортсмен, занимающийся плаванием всего четыре года, преодолел стометровку баттерфляем за 1:09.38 минуты, что более чем на секунду лучше результата Фелпса в аналогичном возрасте в 1995-м.
«Этот ребенок не похож ни на кого из тех, с кем я работал прежде. Он всегда выделялся», — сказал наставник маленького спортсмена Дин Риан. Сам же Кларк, которого называют Супермен из-за полного совпадения имени и фамилии с известным героем комиксов, рассказал, кому обязан своим достижением: «Мне нравится плавание, потому что меня многие поддерживают. Мои тренеры и родители всегда рядом».
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Добавлю, что Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории плавания: американец является абсолютным рекордсменом по количеству наград (28, из которых 23 — золотые) на Олимпийских играх, 26-кратным чемпионом мира и многократным рекордсменом мира.
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