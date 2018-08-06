- 21:34 В Харькове памятник героям УПА снова облили краской
- 20:57 "Благодарю всех, кто хотел, чтобы я вернулся": Киев встретил бывшего российского заключенного
- 20:41 Санкции боком вылезли: завод олигарха из окружения Путина законсервирует свои мощности
- 20:29 На месте взрыва бензовоза в Италии образовалась воронка как после авиабомбы
- 20:13 В Симферополе под муралом Путина появился портрет Сенцова
- 20:10 Под Одессой повесилась многодетная мать
- 19:31 Вместо следить за дорогой — листал Facebook: в сети возмущены поведением водителя маршрутки Киев-Ровно
- 19:03 Под Одессой задержали иностранца с радиоактивными аквалангами
- 18:59 В боях на Донбассе ранены двое украинских военных: названы горячие точки
- 18:30 На оккупированном Донбассе вдруг захотели отменить выборы главаря «ДНР»
Под Одессой повесилась многодетная мать
В ночь на 6 августа в селе Марьяновка Ивановского района Одесской области покончила с собой 28-летняя мать четверых детей. Женщина повесилась в хозяйственной пристройке, сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.
«В семье воспитывались четверо детей, 2010-го, 2012-го, 2014-го и 2016 годов рождения, — сказала Гордиевская. — Они состояли на учете в социальной службе, как нуждающиеся в оказании помощи».
«Семья не была проблемной, детки всегда досмотрены, жизнерадостные, — говорят односельчане, для которых случившееся стало настоящим шоком. — Да и сама мама, несмотря на материальные проблемы, стремилась быть на уровне. Беда, да и только…»
По данному факту начато уголовное производство по статье 115, с уточнением «Самоубийство». Тело женщины направлено на медэкспертизу, по результатам которой можно будет дать точную квалификацию случившемуся.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”