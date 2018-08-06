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Под Одессой повесилась многодетная мать

20:10 6 августа 2018   949
Петля
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на 6 августа в селе Марьяновка Ивановского района Одесской области покончила с собой 28-летняя мать четверых детей. Женщина повесилась в хозяйственной пристройке, сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

«В семье воспитывались четверо детей, 2010-го, 2012-го, 2014-го и 2016 годов рождения, — сказала Гордиевская. — Они состояли на учете в социальной службе, как нуждающиеся в оказании помощи».

«Семья не была проблемной, детки всегда досмотрены, жизнерадостные, — говорят односельчане, для которых случившееся стало настоящим шоком. — Да и сама мама, несмотря на материальные проблемы, стремилась быть на уровне. Беда, да и только…»

По данному факту начато уголовное производство по статье 115, с уточнением «Самоубийство». Тело женщины направлено на медэкспертизу, по результатам которой можно будет дать точную квалификацию случившемуся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

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