Под Одессой повесилась многодетная мать

Происшествия

В ночь на 6 августа в селе Марьяновка Ивановского района Одесской области покончила с собой 28-летняя мать четверых детей. Женщина повесилась в хозяйственной пристройке, сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

«В семье воспитывались четверо детей, 2010-го, 2012-го, 2014-го и 2016 годов рождения, — сказала Гордиевская. — Они состояли на учете в социальной службе, как нуждающиеся в оказании помощи».

«Семья не была проблемной, детки всегда досмотрены, жизнерадостные, — говорят односельчане, для которых случившееся стало настоящим шоком. — Да и сама мама, несмотря на материальные проблемы, стремилась быть на уровне. Беда, да и только…»

По данному факту начато уголовное производство по статье 115, с уточнением «Самоубийство». Тело женщины направлено на медэкспертизу, по результатам которой можно будет дать точную квалификацию случившемуся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Прикарпатье молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

