Украинский стартап: как с помощью мобильного приложения арендовать место в багаже другого человека

Наука и технологии

— Не так давно один мой знакомый столкнулся с проблемой — ему нужно было передать на экспертизу за границу сто граммов зерна, но ни одна почтовая служба не взялась принять посылку с таким вложением, — говорит основатель стартапа TravelPost Ярослав Львович из Киева. — Эта история натолкнула меня на мысль создать мобильное приложение для смартфонов, которое помогло бы любому желающему арендовать место в чемодане или сумке незнакомого человека, отправляющегося в дорогу, — чтобы передать свою посылку родным, друзьям, клиентам, деловым партнерам… Такой вариант доставки, как правило, оперативный и недорогой.

— Как работает ваше мобильное приложение?

— Поясню это на конкретном примере. Один из пользователей приложения написал нам о том, как он отправлял документы из Киева в Тбилиси. Вначале пришел в почтовое отделение, где ему сказали, что бандероль дойдет до адресата через две недели. Такой срок мужчину не устраивал, поэтому он обратился в коммерческую службу доставки. Там его удивили ценой за услугу — 1500 гривен. Поискав в Интернете альтернативу, мужчина увидел наше мобильное приложение. Установил его на свой телефон, благодаря чему нашел человека, который в один из ближайших дней летел в столицу Грузии и за вполне адекватную плату взялся перевезти документы. Вот так работает народная почта.

Ее уникальность в том, что, в отличие от традиционных почтовых сервисов, можно попросить у человека, который едет, например, во Францию или Швейцарию, об услуге. Скажем, такой: привезти вам классный сыр, сделанный по старинной технологии на семейной ферме в Альпах. Такого рода услуги пользуются большой популярностью.

Или еще один вид услуг: родители хотят передать подарок дочери, работающей в Польше. С помощью нашего приложения они находят человека, который едет в эту страну и готов выполнить их просьбу. Но родители хотят, чтобы дочь получила от них в свой день рождения и посылку, и букет роз. Они могут попросить человека, который доставит подарок, за отдельную плату купить по дороге букет.

— Какие гарантии у пользователей вашего сервиса, что их бандероли не украдут? А если в посылке, которую они взялись перевезти, окажется что-нибудь противозаконное, например, наркотики?

— Честность того или иного пользователя контролируется прежде всего системой отзывов о нем: стоит один раз поступить непорядочно, пострадавший человек оставит об этом отзыв, и нечестный перевозчик или отправитель повторно не найдет людей, готовых с ним сотрудничать. Важно также то, что отправитель и перевозчик встречаются и получают возможность составить представление друг о друге. К тому же перевозчик имеет полное право попросить показать, что именно он будет перевозить.

В самое ближайшее время мы дополним наше приложение системой гарантии оплаты услуг перевозчика — отправители станут вносить деньги на счет.

— В какие страны пользователи вашего сервиса чаще всего отправляют посылки?

— Самый популярный запрос (больше половины от общего числа) — отправление посылок в Польшу. А наиболее распространенные вложения (мы контролируем и это) — перевозка документов, лекарств (как из Европы, так и из Украины за рубеж).

— Во сколько обходится передача посылки, например, в Польшу?

— В среднем гривен в 200. Впрочем, четкой системы ценообразования нет — все зависит от того, как люди договорятся между собой.

Насколько выгодно продавать место в своем багаже? Недавно пользователь написала нам, что денег, которые она получила за перевозку посылки, ей хватило на оплату такси от аэропорта до отеля.

— Иностранцы пользуются вашим сервисом?

— Все, кто установил приложение на свои мобильные, — это украинцы. Однако примерно 30 процентов из них живут и работают за рубежом.



* «Наша команда справилась с разработкой мобильного приложения за пять месяцев и продолжает его совершенствовать, — говорит Ярослав Львович. — Приложение установили на свои мобильные телефоны уже более 400 тысяч человек»

— Это ваш первый в жизни бизнес?

— Да. По специальности я программист, мне 29 лет, девять из них проработал в крупном аграрном холдинге. Начинал со скромной инженерной должности системного администратора, дорос до начальника отдела перспективных разработок. Следующая карьерная ступень — место директора по информационным технологиям. Я решил за него не бороться — в последнее время работа в компании стала тяготить.

— Почему?

— Мой труд программиста, пусть даже на высокой должности, не является для аграрного предприятия самым важным. А ведь хочется быть на острие, чтобы от моей работы зависел общий успех. Поэтому у меня возникло желание создать собственное дело. Больше года назад я ушел из компании, чтобы начать поиск своего пути. Согласен, что это был авантюрный поступок. Однако кто хочет добиться в жизни большего, тот должен рисковать. Роль в том, что я не откладывал этот шаг, сыграла простая мысль: чем раньше стартую, тем большего добьюсь. Выбрал такой момент для увольнения, чтобы мой уход принес минимальный вред компании — закончил завязанные на мне проекты и с чистой совестью подался в свободное плавание.

Тогда я еще не знал, что конкретно буду делать. Начал писать под заказ компьютерные программы. Но и это меня не устраивало. Тут нужно пояснить, что продавать программы — это все равно что торговать сырьем. Гораздо выгоднее создавать и реализовывать уже готовый продукт. Поэтому, когда пришла идея разработать мобильное приложение для организации народной почты, я очень заинтересовался.

— Чтобы начать свое дело, нужен хотя бы минимальный стартовый капитал. Вам пришлось брать кредит?

— Нет, удалось убедить друзей, которые могли инвестировать в проект, в перспективности идеи. Никто другой денег на это не дал бы. Если бы я пришел в банк или инвестиционный фонд с просьбой ссудить средства на развитие какого-нибудь завода, скорее всего, получил бы положительный ответ. Ведь гарантией возврата долга является оборудование завода — в случае чего станки можно продать хотя бы как металлолом. Другое дело — одалживать деньги под проект в области информационных технологий: надежных гарантий возврата такие инвестиции не дают. Поэтому я обратился к людям, которые знают, какой я человек, с чего начинал и чего достиг в жизни. Они верят в меня, поэтому вложили деньги в развитие моего замысла.

— Можете сказать сколько?

— Сумма не очень большая — вовсе не сотни тысяч долларов.

Нужно сказать, что я не сразу решился заняться созданием мобильного приложения. Рассуждал так: существуют схожие с ним проекты BlaBlaCar (поездки на попутных автомобилях) и Airbnb (аренда жилья по всему миру). Нынешний успех этих сервисов стал плодом продуманной, кропотливой работы в течение примерно десяти лет.

— Как жена отреагировала на то, что вы решились оставить стабильную работу в агрохолдинге?

— Одобрила. Она видела, что за многие годы работа в компании мне уже стала неинтересной. Не я ведь придумал, что каждые лет пять полезно менять рабочее место. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Поэтому настрой у меня оптимистический. А это благотворно сказывается на отношениях с близкими.

Важный момент: когда был наемным работником, почти не оставалось времени и душевных сил на семью. Теперь все иначе: посвящаю родным как минимум выходные, ведь сам планирую свое время.

— Команду стартапа набирали из числа специалистов, которые работали под вашим началом в агрохолдинге?

— Нет. Я понимал, что вряд ли кто-либо из них согласится променять стабильную, хорошо оплачиваемую работу на мой пионерский проект. На первых порах работал над приложением сам. Постепенно набирал людей, которые поверили в меня и мою идею. Сейчас в команде девять человек. Одни работают в офисе, другие — дистанционно.

— Сколько времени ушло на разработку приложения?

— Около пяти месяцев. Весной нынешнего года оно уже было готово. За истекшее с тех пор время TravelPost установили на своих мобильных более 400 тысяч человек. Замечу, что потенциальных пользователей довольно много благодаря тому, что после введения в прошлом году безвизового режима с Европейским союзом количество украинцев, выезжающих в страны ЕС, выросло в разы.

До конца года мы еще более усовершенствуем приложение, а затем планируем начать зарабатывать на нем.

— Каким образом?

— Будем брать комиссионные.

— У вас есть конкуренты?

— Только в других странах. В Украине аналогов нашему мобильному приложению пока нет. Нам не на кого равняться, все придется делать первыми.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», команда киевских IT-специалистов создала бесплатное мобильное приложение, позволяющее выявить поддельные лекарства.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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