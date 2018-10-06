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Украина

Бывшего «народного губернатора» Донбасса не пустили на выборы

1:54 6 октября 2018   163
Губарев
Инф. «ФАКТОВ»

Боевика Павла Губарева, некогда хваставшегося званием «народного губернатора Донбасса», не допустили к так называемым «выборам» главы незаконного вооруженного формирования «ДНР». Такой вывод можно сделать из заявления «главы» «Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «ДНР» Ольги Поздняковой.

По ее словам, в выборах главы никем не признанной «ДНР» примут участие пять кандидатов. При этом регистрация кандидатов завершена.

На заседании «ЦИК», состоявшемся в пятницу, двум кандидатам — директору Енакиевского хлебозавода Валентину Спиридонову и бывшему «народному губернатору» Донбасса Павлу Губареву — было отказано в регистрации в связи «с недостоверностью подписей жителей «ДНР» в предоставленных ими в «ЦИК» подписных листах.

Губарев прокомментировал недопущение его к выборам в своем Telegram-канале. «Формальная причина этого решения не выдерживает никакой критики. Мы собрали 15 тысяч подписей — гораздо больше требуемого законом — именно для того, чтобы в случае недействительности некоторых подписей (они есть всегда даже при самой тщательной работе) у нас оставалось нужное количество подписей с огромным запасом. Возможна недействительность нескольких десятков подписей, но не сотен, и уж тем более не тысяч», — написал бывший «народный губернатор».

По словам Губарева, решение о недопущении его к выборам было принято давно и ему было об этом известно.

Напомним, что после ликвидации 31 августа в Донецке главаря боевиков Александра Захарченко террористы назначили на оккупированных территориях «выборы» новых главарей и «депутатов». «Голосование» должно состояться 11 ноября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», опальный экс-главарь боевиков «ДНР» Губарев признал оккупацию Россией Донбасса.

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