Украина

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

Страна: Испания



Мануфактура: Lladro



Год создания: 2000



Скульптор: Juan Huerta



Размер: 22×12 cm



Ровно 20 лет назад, 6 октября 1998 года, ушёл из жизни человек, которого в огромном Советском Союзе знали абсолютно все. И так же абсолютно все любили. Его было за что любить. Его киногерои в фильмах, которые тогда по много раз смотрели миллионы зрителей, делали его человеком совершенно уникальным. И он это знал. И ему это не могло не нравиться.

Когда маленькому Роману Быкову исполнилось уже 2 года, а он ещё ничего не говорил, его мамочка удивленным соседям (они тогда жили в Киеве на углу Крещатика и Прорезной) говорила: «Зато посмотрите, какие у мальчика умные глаза…» Зато! Когда он научился говорить, его уже не мог переговорить никто. Вы помните его роли в фильмах «Семь нянек», «Внимание, черепаха»? А в картинах «Я шагаю по Москве», «12 стульев», «Андрей Рублёв», «Проверка на дорогах»?.. Его нельзя было воспринимать просто так. От переживаний за его героев можно было или надрывно смеяться или так же навзрыд реветь.

А эта знаменитая парочка — кот Базилио и лиса Алиса в фильме «Приключения Буратино»! Вдова Быкова замечательная актриса Елена Санаева в интервью «ФАКТАМ» рассказала, что они очень мечтали сыграть вместе в этом фильме. И Ролан, совершенно не знавший в тот момент о планах кинорежиссёров, твёрдо сказал: «Мы сыграем в этом фильме. Обязательно. Вот увидишь». Когда через несколько месяцев им предложили приехать на пробы в ролях кота Базилио и лисы Алисы, Санаева была в шоке…

Он часто бывал в заграничных поездках. И по работе, и на отдыхе. Но, возвращаясь домой, он любил целовать родные стены, приговаривая: «Какое счастье быть дома…» Поздравляя наших сегодняшних именинников и от души желая всем добра и счастья, не могу удержаться также от пожелания уметь радоваться жизни так, как это делал светлой памяти актёр Ролан Быков. Как всегда, искренне ваш.

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