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Украина

Украинские военные понесли потери в "горячих точках" на Донбассе

8:45 6 октября 2018   273
Украинский боец
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-террористические войска в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе били по нашим укреплениям из запрещенных минометов, наибольшее обострение наблюдалось на Мариупольском направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Двое украинских военных получили ранения, у боевиков, по данным разведки, более серьезные потери — двое были уничтожены, семеро получили ранения.

«Оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в т. ч. семь раз — с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Так, в течение прошлых суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино», — говорится в сообщении.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, а из минометов калибра 82 мм враг вел прицельный огонь по позициям украинских войск возле Павлополя и Гнутово.

По защитникам Крымского, Луганского и Павлополя било вооружение боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи — противотанковый ракетный комплекс

С начала текущих суток, 6 октября, противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

Напомним, экс-главарь боевиков «ДНР» проговорился об оккупации Донбасса Россией.

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