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Украинские военные понесли потери в "горячих точках" на Донбассе
Российско-террористические войска в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе били по нашим укреплениям из запрещенных минометов, наибольшее обострение наблюдалось на Мариупольском направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Двое украинских военных получили ранения, у боевиков, по данным разведки, более серьезные потери — двое были уничтожены, семеро получили ранения.
«Оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск,
Из минометов калибра 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, а из минометов калибра 82 мм враг вел прицельный огонь по позициям украинских войск возле Павлополя и Гнутово.
По защитникам Крымского, Луганского и Павлополя било вооружение боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи — противотанковый ракетный комплекс
С начала текущих суток, 6 октября, противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.
Напомним, экс-главарь боевиков «ДНР» проговорился об оккупации Донбасса Россией.
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