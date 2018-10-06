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Украинцам напомнили о переходе на "зимнее" время
Украина снова перейдет на «зимнее» время в ночь на воскресенье, 28 октября, поэтому в 4.00 стрелки часов следует перевести на один час назад. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на действующее постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад», — говорится в указанном документе.
Как сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время в странах ЕС обсуждается идея об отказе от сезонного времени, однако в Украине собираются принять свое решение только после детальной экспертизы.
«В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке (исчисления времени. Ред.)», — говорится в официальном комментарии МЭРТ.
«Летнее» и «зимнее» время впервые были введены в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В настоящее время сезонное время действует в более чем 110 странах мира.
В 2011 году Верховная Рада попыталась своим решением отменить перевод часов, однако это решение было отменено.
Напомним, «ФАКТЫ» давали советы, как справиться с осенней депрессией.
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