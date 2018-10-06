Под дулом пистолета: футболиста «Наполи» ограбили после матча Лиги чемпионов

Спорт

Неприятный инцидент произошел с нападающим «Наполи» и сборной Польши Аркадиушем Миликом. После матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», состоявшегося 3 октября и завершившегося минимальной победой неаполитанцев благодаря единственному голу на 90-й минуте встречи, футболист пришел на парковку возле стадиона «Сан-Паоло», чтобы на своем автомобиле уехать домой.

«Тут ко мне подъехали на мотоцикле двое парней — наверняка, они поджидали заранее меня возле машины. Лица их были спрятаны под шлемами. Все произошло довольно быстро: на меня направили пистолет и указали на часы, которые я сразу же отдал», — рассказал Аркадиуш в комментарии изданию Il Matino.

Отмечу, что Неаполь имеет славу одного из самых криминогенных городов мира, а один из его кварталов — Скампия — входит в число самых опасных районов мира.

Добавлю, что в нынешнем сезоне Милик провел во всех турнирах за «Наполи» восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Аркадиуш выступает за «Наполи» с 2016 года, куда перешел из амстердамского «Аякса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом лидера соперника «Шахтера» в Лиге чемпионов ограбили, пока тот играли за свой клуб.

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