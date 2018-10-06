Политика

В Украине сделали важное заявление о визах для россиян

Министр иностранных дел Павел Климкин допускает возможность введения биометрических виз Украины для въезжающих в страну граждан РФ. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «UA Харьков».

По его словам, введение системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ позволило начать создание банк данных и отработать систему противодействия манипуляциям вроде изменения идентичности.

«Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум — предварительное информирование российскими гражданами о том, что они едут в Украину», — цитирует Климкина УНИАН.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время МВД осуществляет частичный контроль перемещения россиян на территории Украины — относительно лиц, в отношении которых есть подозрения.

«Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут… Нужно будет думать над внедрением биометрических виз», — заявил Климкин.

Фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства действует в Украине с 1 января 2018 года. Под эту процедуру подпадают граждане 71 государства, в т. ч. Российской Федерации.

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