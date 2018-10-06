Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи «Динамо» — «Олимпик» и «Шахтер» — «Заря»

Спорт

Шестого и седьмого октября на футбольных полях страны будут сыграны матчи 11-го тура (последнего в первом круге) в отечественной премьер-лиге.

Программу тура откроет матч в Мариуполе, где подопечные Александра Бабича после победы в Одессе примут львовские «Карпаты», которые в прошлом туре были деклассированы на своем поле «Шахтером» (1:6). Кстати, последние три встречи соперников выиграла именно команда с побережья Азовского моря.

С малоприятной серией из шести матчей без побед (и четырех поражений подряд!) отправился в гости к «Александрии» одесский «Черноморец». При этом статистика свидетельствует, что команда Владимира Шарана никак не может одолеть «моряков» в пяти матчах кряду.

Киевскому «Динамо» на столичном «Олимпийском» предстоит испытание донецким «Олимпиком», отправившим в отставку главного тренера Романа Санжара. На игру с подопечными Александра Хацкевича, которым предстоит снова выйти на поле уже спустя 51 час после возвращения с еврокубкового матча в Чехии, дончан выведет новый «рулевой» — 39-летний экс игрок «Шахтера Вячеслав Шевчук (ему помогает в работе бывший… динамовец Руслан Ротань).

В Харькове сразятся «Шахтер и «Заря», противостояния которых в последние годы особо принципиальные. Похоже, не станет исключением и предстоящая встреча. Особенно с учетом того, что главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека совсем недавно не очень лицеприятно отозвался о наставнике луганчан Юрии Вернидубе.

«Ворскла» в игре с «Арсеналом-Киев», который возглавил известный специалист Вячеслав Грозный, попробует реабилитироваться перед болельщиками за обиднейшее еврокубковое поражение от португальского «Спортинга» (команда Сачко пропустила голы на 92-й и 95-й минутах!).

Еще в одном поединке «Львов», который под началом Юрия Бакалова проиграл всего один поединок из шести («Шахтеру»), примет «Десну». Нюанс в том, что дома при новом наставнике львовяне еще не побеждали (поражение и две ничьи).

Чемпионат Украины. 11-й тур

6 октября (суббота)

«Мариуполь» — «Карпаты» 14.00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Черноморец» 17.00 «Футбол 2»

7 октября (воскресенье)

«Львов» — «Десна» 14.00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Олимпик» 17.00 «2+2»

«Шахтер» — «Заря» 17.00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Арсенал-Киев» 19.30 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» в поединке Лиги Европы не смогло сохранить преимущество в два мяча на поле чешского «Яблонца».

Фото ФК «Динамо»



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