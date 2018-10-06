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Макгрегор устроил драку на взвешивании перед боем с Нурмагомедовым (видео)
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena пройдет самое ожидаемое событие 2018 года в мире смешанных единоборств (UFC) — в октагоне сойдутся действующий чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России и бывший чемпион мира в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор.
Накануне прошло официальное взвешивание бойцов. Нурмагомедов уложился в весовой лимит для легкого веса, который составляет 70,3 кг, в то время как Макгрегор оказался на 200 граммов легче своего соперника — 70,1 кг.
После взвешивания спортсмены стали друг напротив друга для дуэли взглядов, но эмоции взяли верх над Макгрегором, и сначала он ударил Хабиба по руке, а потом попытался еще добавить ударом ногой — правда, во втором случае ирландец не достал до соперника.
Отмечу, что российский боец провел в UFC 26 поединков, не потерпев ни одного поражения, в то время как в карьере ирландца 24 боя, 21 из которых был выигран.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного бойца Макгрегора увековечат в статуе за 66 тысяч долларов.
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