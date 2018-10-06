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Украина

В Крыму растет массовое недовольство российских военных: названа причина

11:48 6 октября 2018   167
Крымский титан
Инф. «ФАКТОВ»

Российские оккупанты в аннексированном Крыму приняли решение о возобновлении производства на предприятии «Крымский титан», ставшем причиной экологической катастрофы. При этом, по оперативным данным группы «Информационное сопротивление», по состоянию на утро 6 октября выброс химических веществ из кислотонакопителя завода продолжался, сообщает координатор группы, народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его информации, попытка укрепления берега накопителя пластмассовыми панелями нужного эффекта не дала.

В сложившихся условиях российские пограничники и военнослужащие ВС РФ пытаются перевестись в другие места несения службы или расторгнуть контракт. Однако командование не удовлетворяет соответствующие рапорта военнослужащих, поэтому те начали проявлять массовое недовольство, высказывать претензии к командованию.

Что же касается сотрудников завода-отравителя, то его работники остались без работы и заработной платы, а обещанного возмещения причиненных убытков так и не получили.

Напомним, оккупанты 23 сентября объявили о завершении режима чрезвычайной ситуации на севере Крыма и вернули домой детей, отправленных в санатории на ЮБК. Тем не менее по возвращению дети снова начали болеть.

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