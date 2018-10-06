Катастрофа российской разведки: какие тайны вскрыло отравление Скрипалей

Мир

Обнародование реальных данных об отравителях Сергея Скрипаля в Солсбери привело к настоящей катастрофе российской военной разведки. Наряду с Анатолием Чепигой (появился в эфире Russia Today как «Руслан Боширов» и его подельником оказались засвечены десятки военных разведчиков. Об этом в своем блоге на Новом времени написал российский журналист и военный эксперт Руслан Гольц.

По его оценке, во многом громкий провал был предопределен после того, как российские руководители увлеклись возможностями, которые открывал Интернет для тайной подрывной деятельности. Россия начала (иногда довольно успешно) дестабилизировать обстановку в иностранных государствах и влиять на исход выборов.

Теперь же оказалось, что российские спецслужбы не обладают монополией на использование всемирной паутины.

«Выясняется, что журналисты-расследователи способны в открытых источниках, базах данных различных организаций, в документах об интернет-продажах обнаружить информацию о сверхсекретных сотрудниках сверхсекретных ведомств. Остается только гадать, насколько детально иностранные разведки осведомлены в российских тайнах. Ведь американо-британская система радиоэлектронной разведки „Эшелон“ ежесекундно собирает миллиарды гигабайт информации. Таким образом, российские руководители, увлекшиеся подрывными операциями в киберпространстве, не смогли спрогнозировать, какую „ответку“ они получат», — пишет журналист.

По его оценке, российская разведка так увлеклась активными мероприятиями, что не успела спрогнозировать, что попытка отравления в Солсбери станет пусковым механизмом формирования серьезной антироссийской коалиции, в которую вошли практически все страны «западного мира».

Напомним, 6 октября британские журналисты-расследователи объявили об установлении личности второго отравителя Скрипалей — «Петрова», но хотят назвать его во вторник, 9 октября.

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