Происшествия

В Киеве — очередное ДТП с участием полицейского авто: эксклюзивные фото

В Киеве снова произошло ДТП с участием полицейских. Авария случилась в ночь на субботу, 6 октября, на Большой Окружной дороге.

По предварительным данным, вины правоохранителей в случившемся нет. Как сообщает источник «ФАКТОВ», на патрулировавшую улицы машину налетел лихач. О пострадавших пока ничего не известно. Уточняются также степень вины участников ДТП.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», накануне, 5 октября, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который врезался в бензовоз. В результате пострадали 11 пассажиров. В тот же день масштабная авария с пассажирским транспортом произошла и в России: на трассе между Тверью и Ржевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, из-за чего погибли 11 человек.



Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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