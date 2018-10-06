ГРУшник Чепига засветился в базе данных российской полиции (фото)

Мир

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала новое архивное фото полковника ГРУ Анатолия Чепиги — с его водительских прав, выданных в мае 2009 года межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске.

Фото было получено от анонимного источника.

Ранее The Insider и Bellingcat ранее обнародовали настоящие персональные данные обвиняемого в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери Руслана Боширова — он оказался полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой. Он окончил Дальневосточное высшее командное училище, после чего служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, участвовал во второй чеченской войне и, предположительно, принимал участие в «эвакуации» в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича.

Во вторник, 9 октября, команда Bellingcat намерена обнародовать данные о личности второго подозреваемого в отравлении Скрипаля — «Александра Петрова».



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