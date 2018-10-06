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Заморозки и пожарная опасность: синоптики предупредили о контрастной погоде
Синоптики предупредили о ночных заморозках, которые будут отмечаться 6−7 октября как на поверхности грунта, так местами и в воздухе. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Впрочем, заморозки будут носить локальный характер: они ожидаются только в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях. Там на поверхности грунта прогнозируют 0−3 градуса ниже нуля.
Одновременно спасатели предупредили о чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности в Донецкой, Луганской и большинстве районов южных областей. В частности, 5 октября в Николаевской области спасателям трижды пришлось выезжать на пожары — в селе Новоалександровка Еланецкого района и в городе Новый Буг. Во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В целом же на этих выходных, 6−7 октября, преимущественно будет тепло и солнечно: в большинство областей Украины пришло долгожданное бабье лето.
Напомним, первый снег в Украине выпал 3 октября 2018 года. Также стал известен неожиданный прогноз на зиму 2018−2019 годов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?