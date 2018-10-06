Уникальный звездопад: когда и где наблюдать в Украине

Украина

С 6 октября украинцы смогут наблюдать красивый звездопад Дракониды, который каждый октябрь наблюдают в Северном полушарии. Звездопад Дракониды вызван тем, что Земля проходит через скопления пыли и мусора, оставленные кометой Джакобини-Циннера. Это астрономическое явление происходит каждый год. Из-за особенностей метеорных потоков «падающие звезды» имеют желтый либо красный оттенок.

Стартует звездопад 6 октября. В Украине пик звездопада придется на 8 — 10 октября, когда можно будет увидеть самые впечатляющие проявления Драконид. Чтобы полюбоваться ими, стоит поднять свой взгляд вверх сразу после заката и до полуночи. Обычно метеоров бывает не больше нескольких десятков в час, но бывают и исключения. Больше всего метеоров ожидается в ночь с 9 на 10 октября.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре в Украине можно наблюдать еще один звездопад — Ориониды. Потоки метеоров начались 02 октября, а закончатся — 07 ноября. Пик их активности будет наблюдаться в течение двух суток (20 и 21 октября). Этот звездопад считается одним из самых зрелищных. А в августе в Украине состоялся самый масштабный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Его пик пришелся на ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter