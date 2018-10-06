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Стало известно, сколько заработают Макгрегор и Нурмагомедов за предстоящий бой
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет грандиозный бой UFC (смешанные единоборства) между Конором Макгрегором из Ирландии и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок пройдет на T-Mobile Arena, которая на боксерских мероприятиях способна вместить до 20 тысяч зрителей.
Как сообщает интернет-портал MMAfighting, призовой фонд предстоящего боя составит пять миллионов долларов. Два из них получит Нурмагомедов (рекордный гонорар для российского бойца, не проигравшего ни одного из 26 предыдущих поединков), в то время как Макгрегор (24 боя — 21 победа, 3 поражения) разбогатеет на три миллиона в американской валюте. Примечательно, что эти суммы не включают в себя спонсорские выплаты, а также процент от платных телевизионных трансляций. А поскольку ажиотаж вокруг предстоящего боя немалый, эти цифры, возможно, будут даже превышать основные гонорары.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор устроил драку на взвешивании перед боем с Нурмагомедовым.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.