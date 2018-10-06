Спорт

"Только после игры со сборной Марса": в Украине высказались по поводу матча с Россией

Федерация футбола Украины отреагировала на предложение организации Sport for all о проведении в ближайшем будущем товарищеского матча со сборной России.

«Товариський матч Україна — Росія найближчим часом? Справді??? Так, але за нинішніх умов тільки після матчу збірна України — збірна планети Марс! Анонс поєдинку Україна — країна-агресор з „ініціативи організації Sport for all“ поширило чимало українських та ще більше російських ЗМІ. Це справді було смішно!» — написала пресс-служба ФФУ на своей официальной странице в Facebook.

Заявление украинских футбольных функционеров было сделано после того, как глава Sport for all Янис Кузинс высказался о возможности организации матча между Украиной и Россией. «Игра должна состояться на нейтральной территории — например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу. Мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», — отметил Кузинс, добавив при этом, что спарринг совсем не обязательно проводить под эгидой УЕФА, поскольку Европейский футбольный союз разводит украинские и российские команды в клубных соревнованиях и на уровне сборных, начиная с 2014 года.

Примечательно, что сам глава организации Sport for all на протяжении долгого времени открыто поддерживает политику главы Российской Федерации, делясь восторженными постами о деятельности президента страны-агрессора на своей странице в Facebook. Которая, правда, особой популярностью не пользуется — у Яниса всего 143 подписчика.

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