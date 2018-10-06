Каким категориям киевлян ко Дню защитника выплатят материальную помощь

Деньги

Почти 27 тысяч киевлян получат одноразовую помощь ко Дню защитника Украины (отмечают 14 октября). Среди социально незащищенных граждан, которым полагается выплата, относятся в том числе и внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и фактически проживающие в Киеве.

В распоряжении горгосадминистрации в частности предусмотрено, что по 1000 гривен получат:

- члены семей погибших, чья смерть связана с акциями протеста с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года и которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество;

- члены семей погибших или умерших в результате ранений, контузий или увечий, полученных при участии в АТО;

по 700 гривен полагается:

- членам семей погибших (пропавших без вести) волонтеров АТО;

- киевлянам, принимавшим непосредственное участие в АТО;

- получившим тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года);

по 550 гривен получат:

- киевляне, получившие телесные повреждения средней тяжести в акциях протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года);

помощь в размере 500 гривен направят:



- киевлянам, получившим легкие повреждения, пережившим побои, истязания во время массовых акций протеста (с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года);

Люди, одновременно принадлежащие к нескольким категориям, получат выплату в большем размере.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине сокращается помощь государства гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Так, после недавнего изменения порядка предоставления субсидий многие утратили право на государственную помощь.

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