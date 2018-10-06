Мир

Взбунтовавшемуся в России городу дали время до понедельника (фото)

В Республике Ингушетия продолжаются массовые протесты против передачи своих земель Республике Чечня. К протестующим присоединилась полиция и члены других силовых органов.

Так, тысячи людей вышли под здание парламента в столичном городе Магас, после того, как депутаты ратифицировали «соглашение об установлении границы», подписанное 26 сентября главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие назвали свою акцию бессрочной и заявили, что будут стоять до конца, сообщает «Обозреватель».

«В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия — единственный регион, где лозунг „полиция с народом“ действительно работает», — пишет Telegram-канал «Спросите у Расула».

Из-за протестов парламент Ингушетии аннулировал голосование по соглашению с Чечней. Повторное голосование по вопросу ратификации договора о границе намечено на понедельник. Это сообщил на митинге в столице Ингушетии депутат Сет-Салим Ахильгов.

По словам российского политика Леонида Гозмана, протестующие не пропускают колонны ОМОНа из других регионов России, чтобы те «навели порядок».

«И полиция Ингушетии, послав подальше генерала Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними. И кто-то не пропускает в Ингушетии колонны ОМОНа из братских субъектов федерации — сами, мол, разберемся, не допустим никаких „наведений порядка“», — написал он в своем блоге на «Эхо Москвы».

По его словам, лидер Чеченской республики, боевик Рамзан Кадыров может начать войну с Ингушетией за эти земли.

«И генерала Евкурова народ прогоняет с площади, а другой Герой России, Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов. Наверняка готов, не зря же мы его все эти годы вооружали», — написал Гозман.

Как писали «ФАКТЫ», в Ингушетии 4 октября начались массовые митинги против передачи своей территории Чеченской республике. Ранее по всей России прокатились митинги против повышения пенсионного возраста.

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