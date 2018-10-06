Мелания Трамп призналась, что твиты мужа ее раздражают (видео)

Мир

В субботу, 6 октября, Мелания Трамп в ходе короткой пресс-конференции в Египте призналась, что порой вынуждена просить своего мужа отложить в сторону смартфон и перестать твитить.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», супруга Дональда Трампа в настоящее время находится в своей первой самостоятельной зарубежной поездке в качестве первой леди США. Для вояжа Мелания выбрала Африку. Египет стал второй страной, куда миссис Трамп нанесла официальный визит в ходе этого турне. Пятиминутная пресс-конференция проходила на фоне знаменитых пирамид и сфинкса.

Первая леди заявила также, что далеко не всегда согласна с тем, что пишет ее муж в Twitter. «И я говорю ему об этом. Честно высказываю свое мнение и также честно даю совет. Иногда он прислушивается к ним, иногда — нет. Но у меня есть свое мнение и право голоса. И это очень важно для меня», — подчеркнула Мелания.

Один из журналистов поинтересовался: «Вы когда-нибудь говорили мужу положить смартфон?» Миссис Трамп ответила утвердительно. При этом она добавила, что у нее с мужем были споры относительно того, как лучше всего использовать возможности интернета.

Оказалось, что Мелания не одобряет тон «твитов» Дональда. Она напомнила, что в качестве первой леди проводит важную общественную программу в надежде прекратить буллинг в соцсетях и мессенджерах.

Еще один вопрос, который успели задать супруге американского президента, касался выдвижения в члены Верховного суда США Бретта Кавано, вызвавшего массовые протесты в обществе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», несколько женщин обвинили Кавано в изнасилованиях. Он все отрицает. Одной из тех, кто выдвинул обвинение против протеже Дональда Трампа, является профессор Кристин Блэйзи Форд.

Мелания заявила, что считает Кавано высококвалифицированным юристом. Но тут же добавила: «Я рада, что доктор Форд смогла высказаться». И отказалась отвечать на вопрос, верит ли она в то, что рассказала профессор о Кавано. После этого пресс-конференция была завершена.

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