В Украину прибыли мощные американские истребители

Украина

В Украину прибыли самолеты воздушных сил США для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018. Об этом сообщает сайт Посольства Украины в США.

«Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — сообщили в посольстве.

Ожидается, что американские самолеты примут участие в первых в истории учениях Clear Sky, которые начнутся в середине октября на Староконстантиновской авиабазе и других регионах Украины.

В этом году отмечается 25 годовщина сотрудничества между Национальной авиационной гвардией Калифорнии и Украины. В учениях примут участие самолеты с калифорнийских подразделений F-15C Eagles и C-130J Super Hercules. Среди других самолетов, участвующих в учениях, будут F-15D и KC-135 от США и MQ-9 — из Польши.

Clear Sky 2018 — совместное и многонациональное мероприятие, в котором примут участие около 950 человек из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

F-15 Eagle — американский всепогодный истребитель четвёртого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Активно использовался США во время войн в Ираке и Югославии.

Как писали «ФАКТЫ», Украина вскоре примет участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учений «Trident Juncture 2018».

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