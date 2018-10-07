- 10:16 В Одессе расстреляли авто участника "Автомайдана": что об этом известно
- 9:47 Боевики понесли серьезные потери на Донбассе: названы цифры
- 9:17 После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил драку в зале: опубликовано видео
- 8:59 В Киеве пьяный водитель такси Uber устроил жуткую аварию: подробности и фото
- 8:50 Италия – Украина: прогнозы букмекеров на матч в Генуе
- 8:33 Умер известный актер, звезда "Новых центурионов" и "Великого Гэтсби"
- 7:26 В Украину прибыли мощные американские истребители
- 23:58 Членом Верховного суда США избран юрист, обвиняемый в изнасилованиях
- 23:17 «Реал» впервые за 33 года не забил в четырех матчах подряд
- 23:14 Мелания Трамп призналась, что твиты мужа ее раздражают
В Украину прибыли мощные американские истребители
В Украину прибыли самолеты воздушных сил США для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018. Об этом сообщает сайт Посольства Украины в США.
«Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — сообщили в посольстве.
Ожидается, что американские самолеты примут участие в первых в истории учениях Clear Sky, которые начнутся в середине октября на Староконстантиновской авиабазе и других регионах Украины.
В этом году отмечается 25 годовщина сотрудничества между Национальной авиационной гвардией Калифорнии и Украины. В учениях примут участие самолеты с калифорнийских подразделений F-15C Eagles и C-130J Super Hercules. Среди других самолетов, участвующих в учениях, будут F-15D и KC-135 от США и MQ-9 — из Польши.
Clear Sky 2018 — совместное и многонациональное мероприятие, в котором примут участие около 950 человек из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.
F-15 Eagle — американский всепогодный истребитель четвёртого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Активно использовался США во время войн в Ираке и Югославии.
Как писали «ФАКТЫ», Украина вскоре примет участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учений «Trident Juncture 2018».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».