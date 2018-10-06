Политика

Украина примет участие в масштабных военных учениях НАТО на границе с Россией

Украинская армия примет участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учений «Trident Juncture 2018», которые начнутся в Норвегии 25 октября. Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.

Активная фаза «Trident Juncture 2018» с участием 45-тысячного межвидового контингента войск продлится до 7 ноября. Кроме 29 стран Альянса в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

«По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает вымышленная страна „Муринус“, за очертаниями которой легко угадывается наш северный сосед», — отметили в ведомстве.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах НАТО от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсё и Финмарк.

«С сентября 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативное слаживание и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере», — сообщили в Минобороны.

Как писали «ФАКТЫ», в Норвегии вблизи российской границы в конце октября пройдут масштабные военные учения НАТО. По размаху эти маневры должны стать самыми крупными со времени завершения «холодной войны».

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